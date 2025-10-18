Oggi l’addio a Francesco Broda: "Tutta la città vicino alla famiglia"

Questa mattina alle 11, nella chiesa di Villa San Filippo, l’ultimo saluto a Francesco Broda, l’operaio 48enne di Monte San Giusto, tragicamente scomparso lunedì pomeriggio alla Rita Calcestruzzi di Corridonia mentre stava manovrando un escavatore. Dopo l’autopsia, eseguita venerdì mattina all’obitorio dell’ospedale di Macerata dal medico legale Antonio Tombolini, la salma è stata riconsegnata alla famiglia per le esequie funebri.

Per tutto il pomeriggio di ieri la salma dell’operaio è stata esposta presso il centro funerario "Sforza" nella zona industriale di Villa San Filippo: in tantissimi hanno voluto salutare Broda per l’ultima volta e stringersi attorno ai familiari. Oggi saranno celebrati i funerali. L’operaio 48enne lascia la mamma Adriana, il papà Desiderio, il fratello Simone e la cognata Vittoria.

In segno di partecipazione al dolore che ha colpito l’intera comunità, il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, ha disposto per la giornata di oggi la proclamazione del lutto cittadino: "L’Amministrazione partecipa con profonda commozione al dolore della famiglia Broda per la tragica scomparsa del giovane Francesco. Durante la cerimonia funebre le bandiere saranno esposte a mezz’asta e si invita la cittadinanza, le attività e le associazioni a unirsi al raccoglimento e al silenzio, sospendendo le attività dalle 11 alle 13".