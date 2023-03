Oggi l’addio a Giustozzi, pioniere della calzatura marchigiana

Il mondo della calzatura marchigiana piange la morte a 84 anni dell’imprenditore Giovanni Giustozzi, avvenuta all’ospedale di Recanati. Ha fondato il calzaturificio "La Romagnoli" a Petriolo, nel 1961 e per circa sessant’anni è stato in azienda, sempre pronto a dare consigli, insegnamenti e a regalare battute, con la sua ironia. Partito letteralmente da zero, da uno scantinato, è riuscito negli anni a dare lavoro a tante persone (e quindi famiglie) del territorio. Ora la terza generazione sta portando avanti il suo operato, insieme all’unica e adorata figlia Emanuela e al genero Roberto. "Nonno è un uomo che si è fatto da solo – lo dipinge la nipote Michela Martello -. Era dotato di un carisma e una bontà senza eguali, sempre pronto a tendere la mano al più bisognoso, a spendere un consiglio valido senza mai aspettarsi nulla in cambio. Tutto quello che so l’ho imparato da lui". Michela ricorda poi la grande generosità del nonno: era partita da lui l’idea, l’anno scorso di donare ben 1.076 paia di scarpe ai bambini ucraini tramite l’Unicef. La comunità si stringe alla moglie Maria, alla figlia Emanuela e al genero Roberto e ai nipoti Marco e Michela. Oggi alle 15 i funerali nella chiesa dei SS. Martino e Marco.