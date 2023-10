Oggi l’addio a Mario Boccanera a Recanati: Funerali nella Chiesa di Sant'Agostino

Si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa di Sant’Agostino i funerali di Mario Boccanera morto martedì all’ospedale di Macerata all’età di 75 anni. Boccanera, carabiniere da anni in pensione era molto conosciuto in città per aver fatto parte, dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, sez. di Recanati, nella quale era membro nel Consiglio Direttivo oltre ad essere molto attivo nella gestione della sede che si trova all’interno dei giardini pubblici. Anche il Moto Club Franco Uncini, di cui Boccanera era socio, si è unito al dolore della moglie Pasqualina e delle figlie Simonetta e Cinzia.