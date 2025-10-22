Oggi l’addio a Menichelli. L’omaggio del rabbino Di Segni: "Siamo grati a don Edoardo"

"Edoardo, da bambino, giocava con i miei fratelli. Sua madre, che sapeva chi fossero, gli aveva detto: puoi giocare con loro ma non chiedergli chi sono. Dopo quarant’anni la mia famiglia ha riscoperto e riallacciato questo rapporto, ed è emersa tutta l’umanità e il calore umano di don Edoardo". Sono le parole del capo rabbino di Roma, Riccardo Di Segni, nel giorno dell’ultimo saluto all’amatissimo cardinale Edoardo Menichelli, don Edoardo per tutti. Oggi alle 10 si svolgerà il funerale, al Santuario Madonna dei Lumi a San Severino commossa. Quelle di Menichelli e della famiglia Di Segni sono due storie legate nel segno della solidarietà. Nel periodo bellico, per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste, la famiglia ebrea del dottor Mosè Di Segni trovò rifugio nella frazione di Serripola. Oltre al medico, c’erano sua moglie Pina e i primi due figli, Elio e Frida. Riccardo sarebbe nato nel ’49. E il piccolo Edoardo era uno dei bambini di quella frazione con cui i due fratelli giocavano. "In uno dei purtroppo pochi colloqui che ho avuto con lui – ricorda Di Segni – mi raccontò che prima di essere stato pastore, in senso religioso, lo era stato realmente, da bambino quando, dopo aver perso i genitori, era l’unico lavoro che potesse sostenerlo. Fu allora ‘scoperto’ dalla famiglia Strampelli che gli pagò la retta per il seminario. La stessa famiglia che qualche anno prima aveva nascosto a Serripola i miei genitori, mia sorella e mio fratello. Edoardo bambino giocava con loro. Un ricordo confermato da una foto che ritrae i tre bambini insieme subito dopo la liberazione, e che a quarant’anni di distanza consentì alla mia famiglia di riscoprire e riallacciare questo rapporto, quando Edoardo era diventato vescovo di Ancona. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine".