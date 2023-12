Oggi l’addio a Raffaele: "Perdiamo un ragazzo mite e allegro"

Ripe San Ginesio in lacrime per il 42enne Raffaele Battipaglia, venuto a mancare all’improvviso. Era a lavoro quando è stato colpito da un malore fatale. Ieri mattina è stata effettuata l’autopsia e oggi alle 14.30, si svolgerà il funerale nella chiesa parrocchiale del paese, partendo dalla casa funeraria Pietas di Passo Ripe. Raffaele, di origini campane, viveva qui da tanti anni. Ed era benvoluto da tutti. Lascia nel dolore la moglie Raffaella, il papà Giovanni, il fratello Gerardo e tante persone che gli volevano bene. Tanti i messaggi di affetto per il 42enne, che lavorava in un’azienda del posto. "Un ragazzo mite, allegro e sempre cordiale: una bella persona", lo ricorda il sindaco Paolo Teodori.