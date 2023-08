Oggi l’addio a Spinelli nel convento vicino al ’suo’ campo di volo

Sarà celebrato oggi alle 10, al convento di San Liberato, il funerale di Claudio Spinelli. Il 69enne (avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 19 settembre), direttore della scuola di volo Aeroclub dei Sibillini di Sarnano, e medico in pensione, martedì pomeriggio era morto pochi minuti dopo essere atterrato col parapendio, in contrada Morichella, a San Ginesio, in seguito a un malore. Ieri in tanti gli hanno fatto visita all’obitorio di Macerata stringendosi alla moglie Fabrizia. È stato scelto San Liberato, vicino al campo di volo - la sua "seconda casa" - come posto per l’ultimo saluto, pur risiedendo Claudio a Santa Vittoria in Matenano, nel Fermano. Poi da San Ginesio Spinelli sarà portato al cimitero di Montefalcone Appennino, suo paese di origine. Nelle ultime ore sono proseguiti i messaggi di affetto per l’istruttore di volo e oggi si prevede la presenza di molti appassionati e allievi.