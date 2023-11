Oggi l’addio ad Alberti, una vita per la corsa

Sarà celebrato oggi, alle ore 14.30 nella chiesa di Santa Maria della Purità, il funerale di Enrico Aliberti, morto all’età di 91 anni. In tanti lo ricordano per la sua passione per la corsa che lo aveva portato anche a dirigere la locale società sportiva. Lascia il figlio Sauro, la nuora Fabrizia, i nipoti Alessandra, Arianna e Mattia, la sorella Rita. "La passione per la corsa che aveva era talmente forte che ogni domenica che c’era da raggiungere un paese per affrontare una marcialonga, non guardava a niente e a nessuno - lo ricorda il consigliere Andrea Salvatori -. Questo era il caro Enrico e oggi mi sento come un ’figlio senza padre’, che prova un dolore immenso. Con Enrico ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’atletica leggera e, sin dalle prime gare con la scuola media, mi ha sempre seguito, accompagnato e incitato per darmi quella tenacia che serve a un atleta per non mollare mai. Ora che se ne s’è andato, lasciando un vuoto incolmabile, voglio solo dirgli grazie per quello che mi ha insegnato e per l’affetto che mi ha sempre dimostrato".