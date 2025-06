Oggi l’addio al musicista. Barelli

Si terranno oggi pomeriggio alle 17 nella piccola chiesetta di Santa Maria in Montemorello, di fronte a casa Leopardi, i funerali di Marco Barelli, il giovane 31enne di Recanati, deceduto all’alba di lunedì 2 giugno lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Montemarciano e Senigallia. La Procura di Ancona, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ha dato il nulla osta per restituire la salma ai suoi genitori, la mamma Simonetta e il padre Giancarlo. La salma arriverà verso le 13 in chiesa dove, prima del funerale, sarà possibile per i tanti amici e parenti tributare a Marco un ultimo saluto e un abbraccio ai genitori e al fratello Andrea e allo zio Sergio. Il giovane viaggiava da solo a bordo della sua Fiat Grande Punto quando ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail e ribaltandosi più volte sulla corsia di emergenza. Per lui non c’è stato nulla da fare.