Oggi l’addio all’ex procuratore. Vincenzo Luzi

"Un uomo brillante, colto, curioso, grande magistrato e acuto investigatore". Così il pubblico ministero Paolo Gubinelli ricorda il magistrato Vincenzo Luzi, originario di Camerino, morto martedì ad Ancona a 81 anni, con cui ha lavorato fianco a fianco ai tempi della tangentopoli marchigiana. Insieme all’attuale procuratrice per i minorenni delle Marche Cristina Tedeschini, Luzi e Gubinelli erano il pool marchigiano di Mani Pulite, negli anni ‘90, e affrontarono una delle inchieste più importanti della storia giudiziaria del capoluogo dorico, quella sull’imprenditore ed ex patron dell’Ancona Calcio Edoardo Longarini a cui era stato affidato il piano di ricostruzione della città. "Era difficile scindere in lui – continua Gubinelli – il lato personale da quello professionale. Un protagonista della vita giudiziaria, specie nelle Marche, dove sono legate al suo nome tante inchieste che sono entrate nella storia. Ma soprattutto lo ricordo e lo piango come una persona rara, spiritosa, ironica, amante della vita, umana e rispettosa degli altri, specie degli indagati, e del suo ruolo". Anche la Camera penale di Macerata "esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Luzi, per tanti anni procuratore a Camerino e poi pubblico ministero ad Ancona. Lo ricordiamo con molto affetto e grandissima stima – dice il presidente della Camera penale, l’avvocato Jacopo Allegri –. È stato un magistrato di grandi doti umane, caratteriali, di grande equilibrio oltreché raffinato giurista. In particolare, lo ricorda con molto affetto l’avvocato Piero Cavalcanti, vicepresidente della Camera penale che, in passato appartenente al foro di Camerino, ha esercitato la propria professione sotto la direzione della Procura del dottor Luzi. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia". Il funerale dell’ex magistrato sarà celebrato oggi alle 15.30 ad Ancona, nella chiesa di San Cosma.