Oggi l’open day per i passaporti

Aperture straordinarie degli sportelli passaporti oggi, per chi abbia urgenza di avere il documento in tempi brevi. Chi ha già fissato un appuntamento tramite l’agenda online per i prossimi mesi, può presentarsi oggi in questura a Macerata o al commissariato di Civitanova senza dover prendere un altro appuntamento, presentando la documentazione necessaria al rilascio del passaporto. In particolare, dalle 9 alle 14 potranno presentarsi le persone con l’iniziale del cognome dalla lettera A alla L, e dalle 14 alle 19 dalla M alla Z.