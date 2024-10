Oggi l’ultimo saluto a don Giulio. Si è sempre dedicato agli altri

Si terranno oggi alle 10,30 al duomo di San Flaviano i funerali di don Giulio Borsini (nella foto), 93 anni compiuti nell’agosto scorso. Era nato a Castelfidardo il 17 agosto del 1931 e 14 anni era entrato nel seminario di Recanati. Era il 12 luglio 1959 e don Giulio, 28 anni, è stato ordinato sacerdote nella chiesa di San Leopardo dall’allora vescovo i Emilio Baroncelli. Dal 1961 al 1977 ha svolto il suo ministero in qualità di vice parroco a Castelnuovo di Recanati, come collaboratore dell’allora parroco Alessandro Ottaviani e poi di Don Gino Marconi. Nel 1977 è stato nominato parroco di Montefiore dove ha esercitato la sua funzione sino al 2009. Dopo essere andato in pensione, don Giulio, sacerdote molto amato e conosciuto, sempre pronto e disponibile ad ogni richiesta o conforto spirituale, ha sempre continuato ad offrire generosamente la propria esperienza sacerdotale collaborando con la parrocchia di San Domenico e Sant’Agostino pur avendolo abbandonato la vista per cui celebrava a memoria o con l’ausilio di una persona che lo assisteva. Ieri sera alle 21 nella chiesa di San Domenico si è tenuta una veglia di preghiera.