Oggi l’ultimo saluto a Menichelli, stimato venditore ambulante

Si è spento ieri mattina Fernando Menichelli, storico venditore ambulante di Potenza Picena. Ormai anziano, l’uomo era molto conosciuto in città, e per lungo tempo aveva venduto prodotti alimentari con il suo camioncino. "Il Signore ha chiamato a sé nostro padre Fernando – hanno scritto su Facebook i due figli, Michele e Giorgio -. Se ne è andato un uomo mite ed umile che ha donato tanto alla sua famiglia. Un ringraziamento di cuore all’amico Paolo Malatini, medico di famiglia, ai medici e a tutto lo staff della clinica Villa Pini di Civitanova per la loro gentilezza e premurosa attenzione". E tanti sono stati i commenti di vicinanza, apparsi sui social, all’indirizzo della famiglia. Fernando (nella foto qui sopra), oltre ai figli Michele e Giorgio (segretario generale Confartigianato imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo), lascia anche la moglie Lina. Il funerale di Menichelli è previsto per questo pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa della Collegiata a Potenza Picena.