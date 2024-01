Oggi l’ultimo saluto terreno a Padre Claudio Verducci

Si terranno oggi alle ore 14,30, nella parrocchia Santa Maria della Pietà nel quartiere Le Grazie, la cerimonia funebre a Padre Claudio (Mario all’anagrafe) Verducci, morto ieri notte, all’età di 90 anni, nel santuario di San Gabriele dove ultimamente risiedeva e dove, domani alle 10, sarà celebrata una messa. Da sempre punto di riferimento per tutta la comunità dei Padri Passionisti e del quartiere, è stato anche una figura culturale di spicco, nominato dall’Amministrazione comunale come cittadino benemerito per "il ruolo sociale e di intellettuale appassionato di storia locale". Padre Claudio Verducci (nella foto), recanatese doc per nascita, laureato in lingue, ha insegnato per un ventennio nelle scuole medie e nei licei di vari collegi. Era stato ordinato sacerdote il 28 aprile 1956 e per venticinque anni è stato parroco e viceparroco, poi rettore della comunità dei Padri Passionisti di Recanati. Conoscitore del Leopardi, ha pubblicato diversi studi sul poeta recanatese oltre al libro "Santa Maria delle Grazie a Recanati" che raccoglie notizie, immagini e documenti storici della parrocchia.

ant. t.