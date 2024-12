Oggi mercatino e presepe vivente dei bambini

Un quarto di secolo di vita per il presepe vivente morrovallese che tornerà nella consueta doppia collocazione del 26 dicembre e primo gennaio, ma si prepara a vivere il suo prologo già oggi. Infatti, il centro storico, sin dal mattino si animerà con il mercatino natalizio in piazza Garibaldi, a partire dalle 9, poi dalle 16 prenderà il via il presepe vivente dei bambini. Inoltre, in tutte e tre le giornate sarà possibile visitare il Museo internazionale del presepe "Don Eugenio De Angelis" in vicolo Boarelli, uno scrigno che nei suoi sei ambienti accoglie circa ottocento presepi provenienti da tutto il mondo.

d. p.