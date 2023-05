Oggi sette corse all’Ippodromo Mori

Sesta giornata di corse al trotto all’Ippodromo Mori. Sette le corse in programma, tutte piuttosto affollate. La prima prenderà il via alle 15. Ci affidiamo al driver Massimo Pierini per il pronostico. Prima: 2 (Dulcinea dei Casei), 6 (Doc Indal); seconda: 9 (Ele Lamborghini), 12 (Elena Col), 3 (Estelle); terza: 7 (Dribbling Op), 2 (Dandolo); quarta: 1 (Velox Mail), 2 (Ultras Fix), 4 (Top dei model); quinta: 2 (Apocalypto), 4 (Cagliostro), 1 (Zico); sesta: 5 (Emilian Wise), 1 (Evelin Mark), 2 (Ercole Bt); settima: 2 (Zaffiro Como), 3 (Bluedaisy), 7 (Tornado del pino).