"Ogni settimana costi in aumento"

"Andare avanti è diventato sempre più faticoso perché oltre alle bollette aumentano anche i prezzi delle materie prime". Così Sami Ejupi, del Ristorante-Pizzeria "Le Zuitere" di Civitanova. "Già – sbuffa il ristoratore – le bollette sono quelle che sono, se poi ci mettiamo anche che sono previsti rincari per i prossimi mesi per luce e gas allora c’è veramente da preoccuparsi. In questo 2024 ho assistito ad un continuo rincari dei prezzi delle materie prime. Un esempio? Oggi comporre una capricciosa è diventato più costoso. Ogni settimana arriva il fornitore e ti dice che è aumentato il costo dei funghi, poi quello del prosciutto cotto, quindi quello dei carciofi e così via".