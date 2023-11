Oil & gas: ingegnere disposto alle trasferte

Confindustria Macerata, per azienda settore oil & gas cera una Qhse coordinator in supporto ai siti operativi (cod. annuncio Conf 435). Requisiti richiesti: laurea in ingegneria gestionale o in ingegneria dell’ambiente o affini; conoscenza delle norme di riferimento, degli standard UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001 e della lingua inglese (livello B1); disponibilità a brevi trasferte in Italia e all’estero. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare cv con autorizzazione al trattamento dati personali specificando codice annuncio, al link: https:www.confindustriamacerata.itservizi-associativimegamenu-servicessportello-lavoro.html. Azienda impianti termici cerca operaio idraulico-elettrico: esperienza anche minima, diploma di scuola superiore, età 28-50 anni. Inviare il curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it (codice offerta 3919451, scadenza 25 novembre).