Ok al bilancio di previsione: "L’indebitamento è stabile"

Bilancio di previsione al centro del Consiglio comunale di Morrovalle dove è arrivato il via libera al rendiconto 2024. "Abbiamo chiuso con un risultato di amministrazione di 7,2 milioni – ha spiegato l’assessore Alfredo Benedetti – circa la metà è accantonato per il fondo crediti di dubbia estrazione, 810mila per il fondo contenzioso e altre somme sono vincolate per legge. L’avanzo disponibile è di 678mila euro, divisi tra i poco meno di 30mila euro destinati a investimenti e i 648mila di soldi effettivamente disponibili. L’indebitamento dell’ente è sostanzialmente stabile". Disco verde per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Queste le voci principali: 425mila euro destinati al recupero delle mura storiche, 836mila per il bosco urbano di Trodica, 31mila per il completamento del campo sportivo San Francesco, 54mila per la digitalizzazione della sala consiliare, 25mila per una nuova vettura per la polizia locale, 275mila per l’ampliamento della strada Fontanelle.

Quest’ultimo inserito tra le variazioni del piano delle opere pubbliche, che aveva come unica novità questa opera. "Lavori funzionali a una migliore accessibilità ad un’area in cui sorgono tre aziende che hanno nel complesso circa 150 dipendenti – ha illustrato il sindaco Andrea Staffolani – una problematica che ci è stata segnalata da tempo e riusciremo così a porre rimedio".

Spazio poi all’interrogazione di "Cura e Partecipazione" sulla questione dei turni della guardia medica e la mozione "Dipendenze: una sfida che non possiamo ignorare", votata all’unanimità. "Abbiamo trovato una linea per migliorare – ha sottolineato il consigliere di opposizione Francesco Sopranzi - ciò che già si fa e per lanciare un messaggio unitario per la lotta alla prevenzione non solo della dipendenza dal gioco d’azzardo".