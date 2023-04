Ok al bilancio di previsione: "Continuità ai fondi Pnrr"

Con i dodici sì della maggioranza e i cinque no della minoranza, è stato approvato nel Consiglio comunale di venerdì pomeriggio il bilancio di previsione 2023-2025, a Porto Recanati. "Giunge ampiamente nei termini stabiliti dalla norma (30 aprile) – scrive il sindaco Andrea Michelini in una nota, soddisfatto dell’esito–, liberando risorse e garantendo continuità agli investimenti legati ai finanziamenti Pnrr. Buone notizie sul fronte tributario dove, nonostante i rincari energetici, si è riusciti a mantenere invariate le tariffe come Tari, Imu, refezione scolastica, trasporti. Per incrementare la ‘macchina amministrativa’ verranno assunte nuove figure professionali: un funzionario istruttore direttivo informatico, un assistente sociale, due istruttori contabili, due funzionari istruttori direttivi tecnici e un operatore esperto, un funzionario direttivo di polizia locale e un istruttore vigile urbano". Novità pure sul fronte del turismo: "Saranno previsti eventi sportivi come la Conero Running e il campionato mondiale di Free style o la 5mila bike – riprende Michelini –. Di assoluta eccellenza il cartellone estivo per l’arena Gigli. Sul palco personaggi del calibro di Fiorella Mannoia accompagnata dal pianista Danilo Rea, Piero Pelù, King of Convenience, Mannarino e Levante. Un seguito avrà anche la rassegna di tre giorni del teatro per ragazzi, l’ appuntamento di ‘Rock Movie Star Cinema’ e la presentazione della versione integrale del docu-film "Mimì tutti ne parlano io l’ho conosciuta", dedicato all’artista Mia Martini che ha vissuto diversi anni a Porto Recanati". A indicare le linee di indirizzo era stata l’assessore al Bilancio Loredana Zoppi. Sul tema del turismo, il sindaco Michelini strizza un occhio ai lavoratori stagionali: "Massima attenzione alle attività economiche rivolte al settore turisticio e commerciale della città da cui deriva il 40% del Pil. Per questo ecco la destagionalizzazione degli eventi".