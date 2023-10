Ok al parcheggio con 19 posti

All’ultimo Consiglio comunale di Tolentino è stata approvata la variante parziale al Prg in via Borgo Cartiere zona "Formaggino". Atto conclusivo del procedimento da un punto di vista urbanistico. "La realizzazione del parcheggio – spiega la vicesindaca, Alessia Pupo – nell’area esterna del Formaggino va a costituire lo standard necessario per la trasformazione dell’edificio ex stabilimento industriale Nazareno Gabrielli in una struttura ricettiva "Interno Marche Design Hotel", fortemente voluta da Franco Moschini. Il parcheggio nell’area Formaggino, per 19 nuovi posti auto, potrà essere utilizzato anche dai cittadini e sarà un parcheggio ad uso pubblico. La variante è finalizzata alla riqualificazione complessiva dell’area attraverso la realizzazione di posti auto, percorsi pedonali e stradali sicuri e la costruzione di un impianto di risalita pubblico, che consentirà il collegamento con la soprastante via Nazionale. L’ascensore collegherà quindi il quartiere Foro Boario direttamente con il centro storico, in maniera efficace e veloce e l’intera zona beneficerà della rigenerazione dell’area, attraverso la sistemazione dei percorsi e delle aree esterne, con particolare attenzione anche alla cura del verde. La realizzazione delle opere avverrà a spese e cure esclusive della Moschini spa che, in sinergia e con la collaborazione dell’amministrazione comunale, ha proposto e promosso il progetto. Ancora una volta il ringraziamento va quindi a Moschini per quanto sta facendo nel territorio, anche tramite interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, importanti passi di rinascita di Tolentino con ricadute notevoli da un punto di vista urbanistico, economico, sociale e turistico".