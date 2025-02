Ok al Piano del Colle dell’Infinito: "Un risultato molto importante"

Rivendica la paternità degli atti approvati l’altra sera in Consiglio Comunale Antonio Bravi, capogruppo di Recanati Insieme e sindaco della città per 5 anni sino al giugno scorso. Il "fiore all’occhiello", come lo definisce, è sicuramente l’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato del Colle dell’infinito, "un risultato di enorme importanza che ha comportato anni di lavoro, ma che ha prodotto uno strumento innovativo di tutela e allo stesso tempo di riqualificazione ambientale e paesaggistica della zona leopardiana".

Soddisfazione la esprime anche per le varianti urbanistiche approvate, anche queste "frutto di un lungo iter preparatorio: quelle che riguardano la zona di Montefiore che permetteranno di ottenere un parcheggio di grande utilità per il quartiere e un’area giochi per bambini, e quella che riguarda la Scuola dell’Infanzia di Montefiore che permetterà un ampliamento del parcheggio e la possibilità per i genitori di fermare il proprio mezzo in sicurezza per accompagnare a scuola i bambini".

Infine Bravi rivendica che anche il contributo regionale di 500.000 euro è stato ottenuto grazie al fatto che la sua Amministrazione allora aveva partecipato a un bando per la sistemazione dei fossi.