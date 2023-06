Ok al progetto per sistemare via Pertini

È stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di sistemazione del manto stradale" in via Sandro Pertini (ex S.S.77) a Tolentino (30mila euro). L’onere di spesa verrà finanziato tramite i fondi del decreto del ministero dell’interno. "Si tratta di un importante collegamento tra Tolentino e Sforzacosta-Macerata e altri Comuni limitrofi – spiega l’ente - oltre che via di accesso alle attività commerciali e artigianali di contrada Rancia. La strada necessita di alcune opere urgenti di manutenzione straordinaria per garantire la tutela e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità".