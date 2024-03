Ok al recupero della cinta muraria,

La giunta municipale di Cingoli ha approvato il progetto relativo alla fattibilità tecnico-economica per l’esecuzione dei lavori di recupero della cinta muraria del centro storico, nei tratti da Porta Piana a via della Portella (nella foto) e da Porta dello Spineto fino al monastero di San Benedetto. L’importo dell’intervento ammonta a due milioni di euro: la relativa copertura finanziaria è completa in quanto il Comune,

con ordinanza del Commissario straordinario di governo per la ricostruzione, è risultato beneficiario del contributo pari alla spesa da sostenere per l’attuazione delle opere già inserite nel programma delle opere pubbliche inerente al triennio 2023-25. La redazione del progetto esecutivo è stata affidata allo Studio B3-Ingegneriarchitettura, la responsabile del procedimento è l’architetta Federica Vita dirigente dell’Area V-LL.pp e patrimonio del Comune. L’importante intervento è conseguente ai danni che le scosse di terremoto verificatesi il 24 agosto 2016 e successivamente hanno provocato alle porzioni delle mura urbiche: già l’esecutivo comunale aveva approvato il provvedimento per effettuare l’intervento immediato e urgente, finalizzato a mettere in sicurezza il tratto confinante col convento di San Benedetto. Gianfilippo Centanni