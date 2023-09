"Ok al restauro delle mura". Mezzo milione dalla Regione

Un finanziamento di 500mila euro dalla Regione per restaurare le mura. L’amministrazione ha incassato un nuovo finanziamento, che salirà a 725mila grazie all’ulteriore contributo di fondi comunali, che permetterà di eseguire lavori di restauro delle mura di viale Leopardi e viale Pantaleoni e della ripavimentazione della porzione di marciapiede prospiciente lo Sferisterio, dal sottopassaggio pedonale fino alla fermata dell’autobus (dal lato di viale Pantaleoni). "Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito del bando che ha valorizzato la bontà della proposta progettuale redatta dal nostro Ufficio tecnico – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Marchiori –. Diamo così continuità all’intervento già in opera sul tratto delle mura di viale Leopardi e a quello prossimo all’avvio sulla pavimentazione di piazza Nazario Sauro".

Lo stato attuale presenta diffusi fenomeni di degrado delle superfici soprattutto nella parte iniziale inclinata per il maggiore accumulo di smog e umidità; si verificano quindi fenomeni di disgregazione, presenza di vegetazione, erosioni, rigonfiamenti, fratturazioni, assenza di protezione impermeabilizzante sulla sommità delle mura. Il finanziamento rientra nell’ambito dei contributi previsti dal bando regionale sul recupero e la valorizzazione delle mura storiche per un totale di 4 milioni di euro (per un massimo di 500mila euro a singolo contributo) assegnati a 11 Comuni. "Per la prima volta la Regione assegna ai Comuni risorse dirette per la riqualificazione delle mura storiche – ha aggiunto l’assessore regionale Francesco Baldelli –. Ma non solo, trasferiamo ai Comuni anche tre concetti base della nostra visione delle infrastrutture: sostegno concreto alla filiera istituzionale del territorio, valorizzazione delle eccellenze per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, promozione della cultura e della qualità del progetto. Siamo le Marche dei campanili e dei teatri, ma anche delle mura storiche, simbolo d’identità di una regione ancora tutta da scoprire". A Macerata il lavoro di restauro sarà finalizzato conservazione dell’esistente. Tutte le superfici saranno interessate da una pulizia con idrolavaggio, si procederà poi alla scarnitura per l’asportazione della malta di allettamento senza danneggiare le superfici di mattoni e alla ripresa della muratura con materiale simile a quello esistente.