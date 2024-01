Ok al restauro di mura e marciapiede in zona Sferisterio

Dopo viale Trieste e viale Leopardi, il progetto di pulizia e riqualificazione delle mura e dei marciapiedi si conclude con l’ultimo tratto di fronte allo Sferisterio. La giunta, infatti, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di restauro per un importo complessivo di 725mila euro, finanziato grazie un bando regionale. "Dopo aver ultimato l’intervento di restauro delle mura nel tratto di viale Leopardi e di illuminazione di Porta Montana e Porta San Giuliano – spiega l’assessore Andrea Marchiori (nella foto) –, stiamo attualmente lavorando sulla pavimentazione di viale Trieste. Con continuità, ci accingiamo ad avviare l’ulteriore opera di restauro che prevede l’idrolavaggio, la scarnitura, la ripresa muraria, cui seguirà la stuccatura, il restauro della cornice e il trattamento antivegetativo per le mura davanti allo Sferisterio, mentre per quanto riguarda il marciapiede si provvederà alla sostituzione della superficie asfaltata con una pavimentazione in arenaria".