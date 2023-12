Ok alla mozione di Alba Mosca sulla Zona economica speciale

È stata approvata, all’ultimo Consiglio comunale, la mozione presentata dal consigliere di maggioranza Alba Mosca, capogruppo di Riformisti Tolentino, con cui si impegna la giunta Sclavi a sollecitare la Regione affinché si pongano in essere tutte le azioni per la creazione di una Zes (Zona economica speciale) Marche o per l’inserimento nella neocostituita Zes unica per il Mezzogiorno.

"L’esclusione della nostra Regione dai benefici previsti per queste aree – spiega il gruppo – oltre a generare una possibile e pericolosa delocalizzazione di imprese a favore di regioni limitrofe che ne fanno parte (vedi Abruzzo), non tiene conto della particolare situazione economico-sociale in cui versa il nostro territorio anche all’indomani degli eventi sismici, segnalata dagli studi e dalle ricerche effettuati da importanti enti, istituti e agenzie nazionali. Una riduzione del Pil pro-capite e progressivo indebolimento del sistema produttivo che ci pone tra le regioni “in transizione“ con un declassamento dalla precedente definizione di regione “più sviluppata“. È chiaro che l’adozione per le Marche delle misure attese per la Zes, che prevedono sburocratizzazione, agevolazioni fiscali, riduzione di oneri contributivi e altri importanti incentivi (infrastrutture, formazione ecc.), sarebbe un segnale importante per garantire investimenti e una ripresa dell’occupazione anche nel nostro territorio".

"Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto – dichiara il consigliere Alba Mosca –. C’è stata piena condivisione da parte di tutti i gruppi di maggioranza e dei gruppi Pd e Civico22 (minoranza, ndr). Dispiace rilevare che le liste e i partiti di centrodestra, contrariamente a quanto avvenuto in altri Consigli comunali, dove hanno votato a favore di mozioni simili, abbiano scelto di astenersi dimostrando scarso interesse per l’interesse generale per rifugiarsi in posizioni che scaturiscono da rancori politici e dalla volontà di distinguersi ad ogni costo".