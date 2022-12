Ok alla nuova palestra a Piediripa

Dopo l’approvazione e la validazione del progetto esecutivo da parte dell’Ufficio tecnico, arriva il via libera della giunta anche per la gara d’appalto per la realizzazione della nuova palestra di arti marziali che sorgerà a Piediripa. A settembre, infatti, il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 1,5 milioni grazie al bando del Ministero relativo al Pnrr, missione 5 "Sport e Inclusione sociale" che prevede il finanziamento per la realizzazione di nuovi impianti per favorire il recupero delle aree urbane. "Si tratta di un altro importante intervento che non graverà sul bilancio comunale – commenta l’assessore Riccardo Sacchi –. In soli due anni siamo riusciti a catturare ingenti risorse per la valorizzazione e la realizzazione di nuova impiantistica sportiva per discipline che in città hanno numerosi praticanti e appassionati". La nuova palestra interesserà una porzione di 2.832 metri quadri circa. La struttura progettata consentirà di svolgere attività sportiva polivalente di scherma e arti marziali e sarà realizzata con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero. Si prevede un’area di gioco libera di 24 metri per 15 per una superficie complessiva pari a 360 metri quadri, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in Pvc e avrà un’altezza libera di circa 8 metri. La palestra sarà pavimentata in gomma, nel rispetto delle prescrizioni Coni, mentre i restanti servizi e locali in gres porcellanato antiscivolo.