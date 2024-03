Ok alla variante sull’area dell’ex ristorante Orso

La variante sull’area dell’ex ristorante Orso è stata approvata e, incassato questo passaggio urbanistico, mercoledì verrà presentata la Mis, Marche International School, operazione di Iginio Straffi, fondatore del gruppo Raimbow, che realizzerà il progetto di creare la prima scuola privata nelle Marche a carattere internazionale e che aprirà a settembre.

La variante, approvata dalla Provincia di Macerata e dalla giunta di Civitanova, prevede l’eliminazione della destinazione d’uso esclusiva come ‘attrezzature ricettive e pubblici servizi’, ammette in deroga a quanto previsto le destinazioni d’uso ‘Impianti sportivi scoperti e servizi sportivi coperti’ in supporto alle attività private didattiche, la possibilità di aumento massimo del 20% delle quantità esistenti che può essere realizzato anche come nuova costruzione staccata dai fabbricati esistenti.

L’altezza massima degli edifici non dovrà superare quella esistente.

L’area e gli immobili esistenti sono a vocazione turistica-ricettiva stante il loro utilizzo per attività di ristorazione dagli anni ’70 fino al 2021. Con la variante verranno modificati gli spazi adibiti a ristorante e le aree esterne per realizzare un polo scolastico/accademico che accompagnerà la formazione degli studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria con una formazione in campo artistico e tecnologico. La presentazione della Mis avverrà mercoledì alle 11,30 in Municipio.

l. c.