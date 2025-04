Ok alla variazione di bilancio per la sospensione dei mutui

Il Consiglio comunale ha approvato ieri pomeriggio la variazione di bilancio relativa all’applicazione della facoltà dei Comune del cratere di sospendere il pagamento dei mutui ante sisma 2016 e utilizzarli per la spesa corrente. La variazione complessivamente ammonta a 2,6 milioni di euro. Saranno destinati 750mila euro all’Ats15, tramite risorse pubbliche, da utilizzare per maggiori interventi a favore dei cittadini non auto-sufficienti. La cifra di un milione e 970mila euro riguarda, inoltre, le maggiori entrate derivanti dall’utilizzo della sospensione dei mutui per la spesa corrente.

Per quanto riguarda l’impiego delle risorse derivanti dalla sospensione dei mutui si segnalano alcuni importanti impieghi di spesa per la manutenzione del verde (200mila euro), per l’incremento della manutenzione ordinaria degli immobili e delle strade comunali (200mila euro), per interventi sociali per assistenza scolastica (301mila euro), per l’incremento servizi culturali (53mila euro), per eventi (39mila euro) e per la Festa dell’Europa (30mila euro) oltre ad alcune spese di carattere ricorrente. "Attendavamo la delibera del Cda di Cassa Depositi e Prestiti per poter quantificare l’esatta cifra derivante dalla sospensione dei mutui sulla base della quale è stata poi deliberata la conseguente variazione – ha commentato l’assessore al Bilancio Oriana Piccioni – . In questo momento storico in cui sono presenti molto cantieri in città relativi anche alla ricostruzione post sisma, l’utilizzo della sospensiva dei mutui da parte dei Comuni rappresenta un importante sostegno nella gestione del territorio e della stessa ricostruzione". Il sindaco Sandro Parcaroli non ha partecipato al Consiglio per problemi di salute.