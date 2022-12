Ok all’acquisto dell’area di via San Giuseppe, lì si farà l’ospizio

Dopo una ricca discussione, appena superata la mezzanotte, con i voti della maggioranza (contrari i gruppi di opposizione) il consiglio comunale di Cingoli ha approvato l’acquisto dalla Regione dell’area di via San Giuseppe, dove verrà realizzata la nuova casa di riposo. Fruendo dei fondi Cis Sisma, l’importo dell’opera, 5.225.000, è stato ottenuto dall’amministrazione comunale che per entrare in possesso della superficie, comprendente anche il fabbricato adibito a sede della Protezione civile, ha sostenuto la spesa di 180.000 euro. "L’acquisto dell’area – ha dichiarato il sindaco Michele Vittori – è un passaggio importante verso la realizzazione del progetto, con l’adozione della soluzione più efficace agli effetti dell’ubicazione dell’opera". Ma i gruppi di minoranza, motivando il voto negativo, hanno ribadito le loro posizioni. Per Francesco Pacetti e Maria Catia Marchegiani di FdI ("Centrodestra per cambiare") il luogo scelto "non è adatto, essendo a ridosso del poligono di tiro dell’Uits dove si svolgono frequenti esercitazioni, ricordando le forti riserve espresse, anche sul progetto, fin dalla presentazione della prima mozione con cui era stata chiesta anche l’organizzazione di un’assemblea pubblica per valutare altre soluzioni. Contro la decisione dell’amministrazione comunale, è stata attuata una sottoscrizione con raccolta di firme". Raffaele Consalvi ("Uniti per Cingoli") si è detto d’accordo sulla costruzione della nuova casa di riposo, "ma permangono perplessità sull’ubicazione per cui si è registrata una diversità di opinioni". Concludendo il dibattito, Vittori ha chiarito che "si è cercata una soluzione diversa, situando l’opera nel centro o altrove: con l’attuazione di un adeguato progetto, la soluzione più efficace è stata ritenuta quella in via San Giuseppe, zona residenziale con strutture sportive, commerciali e servizi".

Gianfilippo Centanni