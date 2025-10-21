Ok Bottolo e Gargiulo

D’heer 6. Il nuovo centrale si presenta con un ace, resterà però l’unico mentre commetterà ben 6 errori al servizio (su 11 tentativi), troppi. Non fa muri, 3 su 3 in attacco.

Gargiulo 7. L’omologo iridato sfodera una serata da 11 punti col 70%, un ace e ben 3 muri sui 6 complessivi del team.

Loeppky 6,5. Prova positiva per il canadese, 13 palloni messi a terra e buona costanza. Attacca col 55% ed è valido anche in ricezione col 50% (30% di perfette sulla testa di Boninfante).

Boninfante 7-. Premiato prima del match come miglior Under23 dello scorso campionato, il 2004 nei primi due set è ottimo, nel terzo cala vistosamente tanto da commettere due sbagli di fila in palleggio. E Medei lo toglie per qualche scambio. Nel quarto set torna lui.

Nikolov 8. Ha massacrato tutti nelle Filippine e in Italia ha ripreso da dove aveva lasciato. Partita monumentale per lo schiacciatore, autore di 30 punti con 25/38 in attacco e pure 4 ace potentissimi. Incredibile nel secondo parziale da 11 punti. Questo modulo (già sperimentato con Blengini e la Bulgaria) pare disegnato per lui, meno impegno in ricezione, appena 11 risposte, più libertà in attacco...

Bottolo 7. Stella della finale Mondiale, Mattia segna il primo punto, in attacco comincia fortissimo e poi cala, finendo a quota 11 e il 44%, però riceve alla grande (71% e 33% di perfetta) e sforna 3 ace.

Balaso 6,5. Nel giorno del 30° compleanno, si mostra "umano". Solita macchina nei primi due set come in tutto il Mondiale, soffre la battuta di Magalini nel terzo e non rientra più. Termina con un inusuale 9% di perfetta.

Bisotto 7. Al suo posto ecco il vice, Biso dà un buonissimo contributo in ricezione e in difesa.