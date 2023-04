"Ok gli eventi, ma i bagni chimici?"

Il Comune organizza manifestazioni in grado di richiamare migliaia di persone, ma poi a garantire i servizi essenziali sono i privati. È quello che succede con gli eventi ospitati al Varco sul mare: il Mare in fiore alcuni giorni fa, e il Vintage Market di questi giorni. Iniziative che, contando gli operatori impegnati negli stand e gli appassionati del prodotto, richiamano frotte di persone. Il problema è che nella zona non sono stati allestiti i bagni chimici e così finisce che tutti si rivolgono agli stabilimenti balneari che si trovano nei pressi della manifestazione, sul lungomare sud. Sono loro infatti a mettere a disposizione i bagni per i poveretti che hanno esigenza di servirsi della toilette e non sanno dove andare. Chi può si arrangia mettendosi dietro qualche tronco d’albero e espletando lì le funzioni corporali, e sono in prevalenza uomini e comunque la minoranza. Il resto non sa come risolvere e allora bussa alle porte degli chalet che sono sempre aperte a tutti, ma gli operatori balneari sono stufi di dover rimediare alle carenze dell’organizzazione, soprattutto perché non solo quest’anno, ma anche nei precedenti, si è riproposto lo stesso problema. E tutti ne hanno fin sopra i capelli di dover prestare le proprie toilette al servizio di manifestazioni comunali. Il malcontento si taglia a fette, specialmente perché si tratta di un’emergenza segnalata anche in passato e ad oggi ancora non risolto. E siccome il Varco su mare è uno spazio che nei prossimi mesi ospiterà altre manifestazioni importanti, in grado di chiamare tantissime persone, gli operatori balneari si augurano che per il futuro il Comune provveda a posizionare i bagni chimici per poter soddisfare le relative esigenze degli operatori e dei partecipanti agli eventi.