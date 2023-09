Ok gli interventi a Matelica in viale della Libertà: soddisfatto il sindaco

Sono stati completati i nuovi asfalti in viale Martiri della Libertà, dopo i lavori per la sistemazione della sede stradale, e l’importante arteria urbana in direzione di Esanatoglia è stata riaperta al traffico veicolare. Soddisfatto il sindaco Massimo Baldini cha ha sottolineato "la rilevanza di rendere nuovamente transitabile questa transitata via cittadina, snodo fondamentale per il traffico urbano, dove sono state rinnovate le linee dell’acquedotto comunale e delle fognature. Purtroppo – ha aggiunto il primo cittadino – non sono mancati i disagi negli ultimi mesi per portare tutto a termine, ma i risultati sono ora visibili e saranno maggiormente fruibili in futuro". Tanti i cantieri che nel frattempo si stanno aprendo, non solo nel centro storico, ma prossimamente anche per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi in viale Cesare Battisti: "Avremo altri disagi al traffico nei prossimi mesi".