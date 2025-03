Ok in giunta al progetto di recupero di Palazzo Pallotta

Approvato dalla giunta di Caldarola il progetto definitivo per il recupero post sisma di Palazzo Pallotta (nella foto), ex sede del municipio, in piazza Vittorio Emanuele II. Un intervento di nove milioni. Ora il prossimo passaggio riguarderà la Conferenza dei servizi per le necessarie autorizzazioni prima della gara d’appalto e della consegna dei lavori.

"L’intervento principale riguarderà il consolidamento delle fondamenta per le quali dovrà essere effettuato uno scavo importante anche nello spazio di fronte all’edificio – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Mirko Brandi –. Dopo aver sistemato la copertura e le murature, ci si potrà concentrare sul piano terra per riportare il prima possibile le attività commerciali nei loro spazi originari. È un intervento concepito per fasi affinché la piazza possa, pian piano, tornare a vivere".

"L’obiettivo - aggiunge il sindaco Giuseppe Fabbroni - è ottenere tutte le autorizzazioni entro il primo semestre di quest’anno così che possiamo procedere con l’affidamento entro il secondo semestre del 2025 o, al massimo, a inizio 2026. E poi partire subito con i lavori". Punta ad appaltare il cantiere insieme a quello della Torre civica (lavori per 500mila euro). "Un’operazione che ci permetterebbe di intervenire con un unico blocco – prosegue il primo cittadino -. Appena ci siamo insediati abbiamo subito sollecitato l’ufficio tecnico comunale per sbloccare la situazione di un edificio simbolo per il paese e per la comunità. Per noi il risultato politico-amministrativo, cioè di essere riusciti a sbloccare un’opera che era al centro del nostro programma, è stato raggiunto. Ora possiamo procedere con la fase cruciale che segna una svolta per Caldarola".

Intanto, proprio con l’obiettivo di restituire pian piano la piazza e il palazzo ai cittadini, sono state tolte le transenne dagli archi che non permettevano la vista del loggiato e non risolvevano il problema del passaggio dei piccioni.