"Ok l’intitolazione della via, ma non come controparte"

"Non c’è nulla di male ad intitolare una via a Toro seduto, ma non serve fare binomi con altre vittime degli stermini. Così non si fa onore né allo stesso capo indiano, né ad Anna Frank". Vito Carlo Mancino, storico, esperto di Olocausto e curatore di diverse iniziative sul tema, parla così della vicenda relativa all’intitolazione di alcune aree pubbliche. Contattato telefonicamente, Mancino esprime perplessità in merito alle decisioni prese dalla Commissione toponomastica, senza però dirsi contrario a priori: "La par condicio – dice Mancino –, messa in questi termini, rischia di rivelarsi una beffa per le persone a cui si decide di dedicare la via. Si vuol dare una via a Toro Seduto oppure una piazza ad Anna Frank? Bene, condivido. Ma non bisogna trovare per forza una controparte". E lo stesso vale per chi morì a causa delle repressioni naziste o sovietiche. "Le vittime dei Gulag – riflette – le prendi in giro se cerchi un corrispettivo con i lager e viceversa. Perché nessuno ha mai detto che Stalin fosse meglio di Hitler. E da chi assegna una via a Toro seduto, si deve pretendere che conosca vita morte e miracoli di quel personaggio". Quanto alle vie dedicate agli eroi risorgimentali Vincenzo Gioberti e Daniele Manin, Mancino non disdegna quanto deciso in assise: "Benissimo – dice riferendosi alle due vie –. Civitanova ha una bella particolarità: qui interi quartieri sono dedicati a determinati periodi della storia. Questo ha senso invece. Si continui su questa strada. Perché un’insegnante che vi portasse gli alunni avrebbe la possibilità di impartire una lezione di storia direttamente dalla strada".

Francesco Rossetti