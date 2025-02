Oksana, da Irpin a Treia: "Le bimbe qui stanno bene. Ma sogno di tornare"

La sua casa a Irpin – città vicino Kiev soggetta a forti attacchi russi – è stata distrutta all’inizio della guerra, tre anni fa. "Siamo riusciti a portare in salvo le bambine prima del disastro perché, dopo i primissimi bombardamenti, ci siamo rifugiati in campagna. Siamo stati fortunati a sopravvivere", racconta la mamma 37enne Oksana Hrebeniuk. Oggi si trova a Treia, in una casa messa a disposizione dal Comune, insieme alle sue bambine di 4 e 7 anni. Un’altra famiglia ucraina convive con loro, sotto lo stesso tetto. Treia è stato il primo Comune marchigiano a sottoscrivere un accordo di collaborazione con la prefettura per l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Il "modello Treia", pensato ad hoc per la situazione, in strutture diffuse sul territorio di cui l’amministrazione comunale ha la disponibilità, del terzo settore o del privato sociale. Oksana è arrivata in Italia con le sue piccole grazie alla Croce Rossa; prima è stata sei mesi a Potenza Picena, poi altri sei mesi a San Lorenzo di Treia in una struttura con altre mamme e bambini, quindi è approdata alla Casa di Bethlem a Macerata e infine, dall’anno scorso, è tornata a Treia in un appartamento. La 37enne cresce le sue bambine e fa qualche lavoro saltuario; il marito, malato, sta facendo delle terapie in Ucraina e la speranza è che possa raggiungerla presto. "Facciamo dei programmi ma ogni volta le cose vanno diversamente – dice Oksana –. Mi sento tranquilla a Treia, le bambine si sono integrate bene, sono aperte, hanno stretto amicizia con i compagni, fanno attività sportive; la piccola parla molto più in italiano che in ucraino. Però ovviamente vorrei tornare a casa. Ma non penso che la guerra finisca per adesso. Tanti ripongono la speranza nel presidente degli Stati Uniti Trump… la situazione non è bella". La suocera arriverà presto a fare compagnia a Oksana per un paio di mesi, per poi ripartire. "Vorrei trovare un’occupazione stabile, lavorare più ore, ma sono una mamma a tempo pieno", conclude.

l. g.