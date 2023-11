Olandesi a Potenza Picena: "Apriamo un agriturismo"

"Io e la mia compagna ci siamo innamorati di questo posto, fatto di mare, montagna, sole e buon cibo". È stato amore a prima vista quello degli olandesi Tom van Oorschot e Annemarie Groot Kormelinck per le Marche. In particolare per Potenza Picena, dove hanno aperto la società agricola "Scala". Vendono la maggior parte dell’olio da loro prodotto in Olanda. Lui era un imprenditore e consulente di informatica. Lei una dottoressa in agrieconomia. Sono qui da tre anni. Si sono trasferiti durante la pandemia. Nel frattempo è nato il piccolo Sam e a breve in famiglia arriverà un’altra new entry (essendo Annemarie in dolce attesa). "Ci siamo sentiti subito accolti – racconta il 38enne Tom –. Vivevamo in una città nei dintorni di Amsterdam, dove non conoscevamo neanche il nome del vicino. Una vita piuttosto fredda, frenetica. Ovviamente l’Olanda, dove ci sono amici e parenti, è sempre nel nostro cuore. Ma abbiamo fatto una scelta di vita ben precisa e abbiamo lasciato il nostro Paese per coronare un sogno". Tom e Annemarie hanno cercato in diverse regioni d’Italia. "Ma qui – spiega – abbiamo trovato più tranquillità, più rapporti umani, una quotidianità che segue il ritmo delle stagioni. Una vita più "sociale", da cui ripartire da zero". L’agriturismo è in fase di ristrutturazione e dovrebbe aprire la prossima primavera. Sarà composto da quattro stanze e si baserà su prodotti di qualità. "Per fare qualcosa di diverso e attirare turisti dall’estero o da altre città italiane – aggiunge – è necessario concentrarsi sulla specialità, la caratteristica unica e peculiare. La nostra idea è fare in modo che chi arriva qui può vedere di persona come si producono i salumi, come si realizza la pasta fatta a mano, in collaborazione con agricoltori e artigiani del posto. Inoltre è importante destagionalizzare il turismo". Anche per questo Tom evidenzia come sia importante puntare su voli diretti anche fuori stagione e sulle infrastrutture. "Noi sulla costa siamo più collegati dell’entroterra, ma potenziare i trasporti sarebbe un grande incentivo".

l. g.