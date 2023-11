"Olé! Duo Show", che spettacolo

Domenica, alle 17.30, al teatro La Rondinella di Montefano arriva il concerto-spettacolo "Olé! Duo Show" con Paul Morocco e Marcial Heredia. L’organizzazione è targata associazione culturale PiorAcoustic, con la direzione artistica di Danilo Vecchi. "I Gypsy Kings della commedia! "Olé!", il pluripremiato spettacolo internazionale ideato da Paul Morocco con milioni di visualizzazioni su YouTube, arriva a Montefano per sorprendere e incantare il pubblico con un mix di musica flamenca e commedia – spiegano i promotori -. Morocco e Heredia suonano le loro chitarre come Paco De Lucia, eseguono rumba e musica rock come Carlos Santana, cantano come pop star. Un’esibizione davvero unica". Info e prenotazioni 3939040758 - 3298983502, info@pioracoustic.it. Biglietti intero 10 euro, ridotto (soci PiorAcoustic, ragazzi 11-14 anni) 5 euro.