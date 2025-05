"Olimpiabili, a Cingoli sport per tutti

Promuovere l’inclusione e la partecipazione, ma anche l’integrazione e la condivisione tra persone diversamente abili, è lo scopo dell’edizione 2025 di Olimpiabili, la manifestazione socio-ludico-sportiva dedicata alle persone con disabilità, che si svolge oggi dalle 10 a Cingoli, nello stadio Spivach, per l’organizzazione di Cooss Marche Onlus in collaborazione con l’Asp-Ambito 9. Patrocinante la Regione Marche, Olimpiabili si propone come "giochi senza barriere", coi supporti di associazioni locali e di vari sponsor. In particolare, l’amministrazione comunale si è attivata con entusiasmo per riportare a Cingoli la manifestazione. "Siamo onorati di ospitare Olimpiabili – ha sottolineato il sindaco Michele Vittori, un evento che ogni volta ci regala forti emozioni, confermando che lo sport è di tutti". Partecipano all’attuazione dell’avvenimento, per cui si prospetta una vasta adesione di pubblico, circa 110 utenti e 90 educatori.

g. cen.