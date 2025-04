Olimpiadi di Primo soccorso, trionfa il Da Vinci

Croce Rossa Marche porta in Regione le Olimpiadi di Primo soccorso per studenti: vince l’istituto superiore Leonardo Da Vinci di Civitanova. La terza edizione della gara a squadre regionale ha visto trionfare gli studenti del liceo civitanovese che ora potranno accedere alla competizione nazionale.

Sette squadre si sono sfidate a colpi di simulazioni e scenari nel centro storico di Fabriano: l’istituto Leonardo Da Vinci ne è uscito vincitore e potrà così partecipare alla competizione nazionale prevista a Scalea, in Calabria. La gara si è svolta con il supporto di tantissimi volontari e volontarie. Gli studenti, provenienti da tutte le province marchigiane e preparati dai Comitati Cri del territorio delle rispettive scuole attraverso attività formative, si sono cimentati in prove pratiche, simulazioni e scenari di emergenza, dimostrando grande preparazione nel primo soccorso ma anche grande spirito di squadra. In tutto circa 60 i partecipanti tra studenti, professori, accompagnatori e preparatori di Cri. Sette le prove affrontate: una riferita alle attività del gruppo giovani della Cri, incentrata sull’abuso di sostanze, una che ha unito le attività sociali e sanitarie della Croce Rossa Italiana, e cinque dedicate al primo soccorso con la simulazione di diversi scenari. Alla gara ha partecipato l’istituto superiore Leonardo da Vinci di Civitanova, preparato dal Comitato Cri di Potenza Picena, che ha vinto la competizione generale e anche il premio Monti, dedicato al rapporto tra soccorritore e paziente.

Il progetto, che ha come obiettivo la diffusione della cultura del primo soccorso tra i giovanissimi, si articola in tre fasi, un primo step formativo, svolto dai Comitati locali all’interno degli istituti superiori aderenti, seguito da una selezione in cui vengono individuati i sei studenti che comporranno ciascuna squadra, una fase di gara regionale e, infine, una fase nazionale a cui si accede vincendo la competizione regionale. "È stata una giornata molto bella, di sana e formativa competizione - ha commentato Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa Marche - Le Olimpiadi di Primo Soccorso nascono con l’obiettivo di formare giovani consapevoli, pronti ad agire in situazioni di emergenza".