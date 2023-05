Olocausto, il pensiero corre alle milioni di vittime Ma ci sono storie che danno spazio alla speranza

Il giorno della Memoria si celebra il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime della Shoah. Per noi è una ricorrenza molto importante perché si ricordano milioni di morti innocenti; questo giorno non è solo un omaggio alle vittime, ma ci fa anche ricordare cosa l’uomo è stato capace di fare. Attraverso la memoria riusciamo a costruire un rapporto con la narrazione che, anche se drammatica e determinata da guerre, nazionalismi e migrazioni, non va trascurata. La memoria è una risorsa preziosa, ma si consuma. Per questo nelle scuole è utile parlarne, bisogna far capire cosa hanno subito moltissime persone in quegli anni per la prepotenza di una sola, per far sì che non si ripeta. Grazie al progetto "Lettura al centro", le docenti di Lettere hanno letto in classe il libro "La repubblica delle farfalle" di Matteo Corradini sul ghetto di Terezin, di come i ragazzi della nostra età vivevano in quell’epoca. Affrontare il tema dell’Olocausto è importante perché significa non solo parlare della morte, ma anche di speranza, di solidarietà e di supporto reciproco, di piccole comunità che si erano formate nelle stanze dei campi di concentramento per sterminare la razza ebrea e far emergere solo quella ariana. Ma cosa è la memoria per Corradini? Per rispondere ha pescato tra i ricordi: anni fa aveva scattato una foto a Terezin ad una ragazza che si stava liberando di un sassolino nella scarpa. "La Memoria – ha detto – è per me proprio quel sassolino, che "punge" per non essere dimenticato, anche quando racconta qualcosa di drammatico e doloroso".

Giada Cilenti

e Alice Piolo, III A