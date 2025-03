Oltraggio al giudice, assolto Bora

Accusato di oltraggio al magistrato in udienza, è stato prosciolto l’avvocato Giovanni Bora. Il 21 gennaio 2024, nel tribunale di Ancona, c’era stato un botta e risposta tra il giudice onorario Alessandra Alessandroni e l’avvocato Bora, nel processo che vede un altro avvocato maceratese accusato di aver avvelenato i suoi tre cani setter. Ma l’udienza era stata subito interrotta. "Il giudice – ha spiegato Bora – mi aveva denunciato alla mia prima domanda al primo testimone dell’accusa. La procura dell’Aquila, competente per i reati commessi contro o dai magistrati, già a novembre ha chiesto l’archiviazione, poi accolta il 13 gennaio dal gip perché il fatto non sussiste, la formula più ampia. Questo dovrebbe far riflettere la denunciante, che ha mosso un’infondata grave accusa che ha arrecato pregiudizio a me e all’amministrazione della giustizia, posto che un processo è stato interrotto senza i presupposti. Non ho ricevuto scuse né giustificazioni. Mi sarei aspettato più rispetto per la mia persona e il ruolo che svolgevo. L’aspetto positivo è che non ci incontreremo più in un’aula almeno con l’avvocato Alessandroni nel ruolo di giudice: avermi denunciato le imporrà l’astensione e a me consentirà la ricusazione".