"Oltre 10,5 milioni per la ricostruzione"

di Gaia Gennaretti

Ammonta a oltre 10,5 milioni di euro il finanziamento degli interventi che il nuovo Piano della ricostruzione pubblica ha assegnato alla Città di San Severino. "Una quota considerevole – commenta con soddisfazione il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei – che ci permetterà di ultimare alcune importantissime opere per il nostro territorio, a partire dal ponte dell’Intagliata, una struttura strategica fulcro della nuova viabilità che collegherà la vallata del Potenza alla vallata del Chienti attraverso l’intervalliva Tolentino – San Severino. Il Piano ufficializza una quota destinata a tale intervento per un milione e 250mila euro. Tra le opere finanziate, inoltre, la palestra ex Gil e l’ex cinema Italia. Ringrazio il nuovo commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, l’ufficio speciale per la Ricostruzione, con il quale collaboriamo costantemente in maniera proficua, e i tecnici del Comune che si sono adoperati per il raggiungimento dell’obiettivo".

San Severino è stato inserito nel cosiddetto "cratere ristretto", ovvero l’insieme di quei comuni che hanno avuto i maggiori danni dal sisma. Le opere finanziate con il nuovo Piano riguarderanno la rigenerazione urbana, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro.

Tra le opere finanziate figurano il recupero delle mura castellane con il restauro delle porte di accesso al nucleo storico: porta San Francesco, porta Sette Cannelle e un intervento di 2 milioni 332mila euro, la palestra ex Gil con un intervento di quasi 2 milioni 300 mila euro, il miglioramento sismico e la rifunzionalizzazione dell’ex cinema Italia previsti, con opere per oltre un milione e 400 mila euro. Infine altri 500mila euro circa saranno destinati alla palazzina Scuriatti. Sempre per la rigenerazione urbana sono stati previsti fondi per la progettazione di altre importanti opere: il chiostro del Duomo vecchio e il museo archeologico, la torre degli Smeducci e, infine, palazzo Servanzi Confidati.

Con il finanziamento previsto dal Piano della Ricostruzione pubblica potranno essere recuperati anche i tanti cimiteri rurali sparsi fra le frazioni del vastissimo territorio comunale: Corsciano, Serralta, Cesolo, Colleluce, Pitino e Serripola. Il nuovo Piano sarà portato in cabina di coordinamento a breve e poi il Commissario procederà con le Ordinanze specifiche come autorizzazione alla spesa.