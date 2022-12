Oltre 10mila euro per lo sport

Non di solo calcio si occupa l’amministrazione che in questi giorni ha assunto un impegno di spesa di 10.558,65 euro per venire incontro a tutte quelle associazioni sportive cittadine che svolgono un ruolo attivo di promozione dello sport. Piccoli, ma importanti contributi a favore di ben 19 associazioni: 450 euro a centro Danza ’L’Infinito’, fondazione ulturale Diffusione Danza, I Have a Dream, Ludart, circolo Scacchi Recanati, C.S.I. Recanati, club Scherma Recanati, 8oz Muaythai Boxing School, centro studi Karate Marche, associazione Takemusu Aikido Recanati, Wuxing Traditional Kung Fu School, Canappa Boxing Club, Vespa Club Recanati "Carlo Balietti", associazione Ciclistica Dilettantistica Recanati, S.C. Recanati Marinelli Cantarini, circolo Tennis Guzzini, Kodokan Recanati e Praetoriani Rugby Recanati. Un contributo più sostanzioso di 2.458,65 euro è andato infine all’A.S.D. Pallavolo Recanati. Sergio Bartoli (nella foto), consigliere delegato alle attività sportive, evidenzia come l’impegno dell’amministrazione sia soprattutto verso i giovani e per questo sono stati erogati contributi a quelle associazioni che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità. "Negli ultimi anni il valore formativo dello sport nell’educazione – come si legge nell’atto deliberativo – si è visto riconoscere una consolidata dignità scientifica. Lo sport rappresenta la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola e per questo l’amministrazione intende offrire un sostegno".