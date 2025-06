Oltre 150 bambini a Sarnano. Due giorni tra tende e rifugio

Oltre 150 bambini di Civitanova Alta, accompagnati dalle famiglie e dai capigruppo Danila Melappioni e Marco Panichelli, celebreranno oggi e domani la fine dell’anno scout nel rifugio di Pianatelle di Sarnano. Piazzeranno le loro tende sul pianoro di San Liberato, circondati da boschi e prati, e qui passeranno la notte. I più piccoli, invece, saranno ospitati gratuitamente dal rifugio della comunanza agraria Brunforte di Pianatelle, struttura attivamente gestita da Simone Cammoranesi e dalla polisportiva che lui presiede. Due giorni all’insegna della spensieratezza, dell’attivismo scoutistico, del rispetto reciproco e della socializzazione. All’organizzazione dell’iniziativa hanno contribuito in tanti: la parrocchia San Paolo di Civitanova Alta, i Comuni di Sarnano e San Ginesio e i frati del convento di San Liberato, che celebreranno la messa all’aperto sull’ altare in pietra accanto al bosco, garantendo la loro disponibilità per qualsiasi bisogno. Un week end all’aria aperta e in totale autogestione, come insegna la scuola scout, voluto dallo stesso Simone Cammoranesi che non si limita peraltro solo all’accoglienza. "In questi due giorni – dice – saranno organizzati anche degli eventi, trekking di gruppo e uscite in mountain bike per scoprire direttamente la magia di questi luoghi. Mountain bike – conclude – che presto potrebbe diventare una vera e propria scuola, a Civitanova, con la collaborazione della Società operaia".

Giuliano Forani