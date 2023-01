Oltre 200 alla corsa campestre

All’Abbadia di Fiastra è andato in scena il Crazy Cross Country, valido quest’anno per i Campionati regionali individuali master di corsa campestre, abbinati alla seconda prova dei societari "over 35". Durante la manifestazione, organizzata dalla società Crazy Sport di Tolentino, hanno partecipato 202 atleti provenienti da tutte le Marche, a cui vanno aggiunti i giovani atleti che fanno parte della categoria esordienti (65 iscritti, di cui circa 30 hanno gareggiato difendendo i colori della Crazy Sport). "Complimenti alla società e al suo presidente Alessandro Fineschi – commenta il vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo – per l’ottima organizzazione, ma soprattutto per l’incessante attività di promozione per questa disciplina, che ha visto coinvolti giovani e giovanissimi. Gli atleti si sono confrontati su un percorso di gara tanto spettacolare quanto impegnativo a causa delle condizioni meteo. A tutti vanno i ringraziamenti e la stima dell’amministrazione comunale".