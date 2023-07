Oltre 200 persone all’incontro con l’ex ministro Fornero

Oltre duecento persone hanno riempito mercoledì sera piazza della Stazione, a Porto Potenza, dove si è svolto un incontro con l’ex ministro del lavoro Elsa Fornero. Si trattava del primo appuntamento della rassegna culturale "Ufo - Dialoghi Verso Mondi Possibili", organizzata dal Pd locale. A partecipare l’ex deputato Mario Morgoni (ormai candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative previste del 2024) e la giornalista Elena Tambini che ha condotto la serata. "Per due ore e mezzo la Fornero ha intrattenuto il pubblico sui legami tra il sistema pensionistico, la demografia, il tasso di occupazione, le politiche attive del lavoro e il patto tra generazioni – ha commentato il Pd –. È emerso il fallimento di una politica per troppi anni più preoccupata di non pregiudicarsi la rielezione che di fare ciò che serviva al Paese. Numerosi gli interventi dalla platea, alcuni con accenti critici ma sempre in pieno rispetto".