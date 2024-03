Oltre 21mila spettatori e 124mila euro di incassi per il film di Riccioni

Fulvio Bennati nella sua pagina Facebook ‘BoxOfficeBenful’ dà una notizia entusiasmante riguardo il film "Neve" di e con Simone Riccioni. Scrive che la pellicola ha incassato 15.678 euro con 2.213 ingressi portando il totale dopo 4 giorni (più alcune anteprime) a 124.976 euro e 21.109 spettatori. Specifica che nel fine settimana il film indipendente della una produzione Linfa Crowd ha ottenuto la miglior media presenze/cinema della Top 20, superando anche il kolossal Dune - Parte due, con 561 presenze per cinema (un totale di 32 cinema) contro le 466 presenze di media del film di Denis Villeneuve presente però in 553 cinema. Su ‘BoxOfficeBenful’ si legge inoltre che quella di giovedì è stata per "Neve" una grandissima giornata, quando il film ha potuto beneficiare della sua maggior presenza nelle sale, ma anche nei giorni successivi – quando il film si è visto ridurre le copie – ha ottenuto medie da secondo/terzo posto. Una nuova grande emozione quindi per Simone Riccioni, e la giovanissima protagonista Azzurra Lo Pipero, che si auspica di portare il film in tutte le scuole italiane oltre alle proiezioni scolastiche già effettuate.

Paola Olmi