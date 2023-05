Oltre 3 milioni per la riqualificazione, la minoranza: "Scelta lungimirante della giunta Cartechini"

Saranno oltre tre milioni gli euro che arriveranno a Corridonia dal Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma, e che verranno impegnati per la riqualificazione di alcuni punti del cuore della città, dove la parte più corposa sarà destinata al recupero dell’ex collegio Lanzi. Sul tema sono intervenuti i gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" dell’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. "Con l’ordinanza numero 137 del 29 marzo 2023, vengono confermati per la nostra città importanti finanziamenti, richiesti dalla delibera della giunta Cartechini numero 27 del 18 marzo 2022 – illustra la minoranza –. La scelta effettuata a quel tempo ha aperto le strade per lo straordinario finanziamento e ha assicurato con lungimiranza, al nostro territorio, la realizzazione di opere di notevole importanza, opere che partiranno dal cuore del centro storico. I fondi per circa 3,5 milioni erano stati chiesti e ora validati per il ripristino funzionale dell’ex collegio Lanzi, della porta Romana, della porta San Pietro e della palestra di judo – aggiungono –. Con grande determinazione siamo certi di aver garantito alla nostra cittadinanza un proficuo risanamento di importanti spazi di pubblica utilità. L’impegno profuso, la validità e la responsabilità delle scelte operate premiano anche a distanza di tempo".

Diego Pierluigi