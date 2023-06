Oltre 414 milioni per la ricostruzione privata

di Lucia Gentili

"Dal terremoto del 2016 ad oggi sono stati erogati oltre 414 milioni di euro di contributo per la ricostruzione privata, a Tolentino". Per la precisione 414.342.794,31. L’assessore comunale competente fa il punto sulle pratiche sisma. "La percentuale delle pratiche concluse da parte dell’area sisma sul totale delle pratiche presentate – afferma Giombetti – è pari al 63,21%. La percentuale delle pratiche che hanno ottenuto il decreto di contributo da parte dell’Usr Ufficio speciale ricostruzione sul totale delle pratiche concluse è pari al 58,10%". Nel territorio comunale, in totale, si contano 2.117 edifici inagibili; le pratiche presentate di ricostruzione sono 1.144, di cui 664 decretate dall’Usr. I lavori conclusi sono 353, mentre quelli in corso 311. Invece le pratiche in attesa di decreto (l’istruttoria del Comune è conclusa) sono 64; ammontano a 302 le pratiche in corso di istruttoria comunale e 45 le pratiche di variante in corso di istruttoria comunale. Poi ci sono 63 sanatorie propedeutiche in corso di istruttoria. E infine 114 pratiche rigettate eo archiviate. In questi anni, complessivamente, sono stati effettuati 2.433 sopralluoghi con scheda Aedes. Il Comune dove si registra il più elevato valore dei danni all’edilizia privata è (dopo Amatrice) Tolentino, tenendo conto delle richieste di contributo per la ricostruzione presentate, con 950 milioni. E’ seguita da Camerino, con 896 milioni e San Severino con 575 milioni. Camerino invece è il secondo Comune di tutto il cratere (dopo Amatrice) con quasi un miliardo e 200 milioni di euro di danno, considerando anche quella pubblica e le chiese. "La ricostruzione privata sta procedendo – conclude Giombetti – con un grande lavoro anche da parte degli uffici comunali. L’obiettivo è accelerare anche sul fronte pubblico". Tolentino è ormai un cantiere a cielo aperto, con le relative modifiche temporanee di circolazione. Dallo scorso marzo gli uffici del settore sisma e ricostruzione sono stati spostati nella palazzina comunale di via Cristoforo Colombo, di fianco all’ufficio tecnico, per dare vita ad un unico settore operativo.